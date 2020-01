"Taxez-nous !" : l'appel des milliardaires

121 riches de la planète ont signé une tribune "Millionaires against pitchforks". Leur conviction, c'est qu'il faut payer plus d'impôts pour réduire les inégalités. Ils demandent donc à être plus taxés et plus justement. Dans certains pays, les plus riches paient des taux d'imposition inférieurs à ceux des personnes les plus modestes. Qui sont les signataires ? Y a-t-il aussi un mouvement "Taxez-nous" en France ?



Ce jeudi 30 janvier 2020, Jennifer Knock, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle de la conviction des plus riches qui veulent réduire les inégalités. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 30/01/2020 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.