Viola Fletcher : mémoire du massacre racial de Tulsa

Selon un bilan devenu avec le temps probablement invérifiable, près de 300 hommes ont été tués et environ 10.000 personnes se sont retrouvées sans-abri. Dans ce bastion du Klu Klux Klan, tout a été minimisé, 80 morts officiels et aucun blanc de condamné. L'affaire est tombée dans l'oubli de la mémoire collective américaine, pour longtemps. Une plaie ouverte pour le reste de la population afro-américaine.

En 1921, Les évènements sont allés très vite. Un incident entre un cireur de chaussures noir et une jeune femme blanche dont les circonstances n'ont toujours pas été clarifiées a conduit à des affrontements entre les communautés. Les choses ont ensuite dégénéré et le quartier noir de Greenwood, le "little Wall Street" modèle de réussite économique et social a été mis à sac, puis littéralement rasé. Sur trois jours, les homicides se sont poursuivis, les commerces ont été pillés, les maisons ont été détruites par des avions d'épandage larguant des bombes incendiaires.

En 2001 une commission des droits civiques avait recommandé que les habitants de Greenwood reçoivent une compensation. Jusqu'ici, ces appels sont restés vains. A l'approche du centenaire du massacre, un trio de rescapés formé de Viola Fletcher 107 ans, Hughes Van Ellis (100 ans) et Lessie Beningfield Randel (106 ans) est venu mi-mai à Washington pour témoigner de l'ignominie devant le congrès.

C’est d’une voix frêle, mais déterminée que Viola Fletcher demande réparation à l’État américain. Elle avait alors 7 ans, mais ses souvenirs sont limpides. "Je n'oublierai jamais la violence de la foule hargneuse de Blancs lorsque nous avons quitté la maison, lance-t-elle. Je vois encore des hommes noirs se faire tirer dessus et les corps noirs gisant au sol dans la rue. Je sens encore la fumée et je vois le feu. Je vois encore les commerces noirs être incendiés. J'entends encore les avions nous survoler. J'entends les cris. Je revis le massacre tous les jours. Notre pays oubliera peut-être cette histoire, mais je ne peux pas. Je demande que mon pays reconnaisse ce qui m'est arrivé, les traumatismes et la douleur, les pertes, et je demande que les survivants et les descendants aient la possibilité de demander justice."