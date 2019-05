Accueillies en France, des femmes yazidies témoignent des exactions de Daech : "Je revois sans arrêt leurs regards terrifiants"

"Je ne pouvais plus vivre après avoir été faite prisonnière de Daech durant quatre ans. J’ai été mariée de force trois fois... Si j’ai tenu, c’est pour mes enfants", se souvient ainsi Nadia, âgée de 27 ans et mère de quatre enfants. Nadia, elle aussi, reste tourmentée : "Je ne peux pas oublier les djihadistes, dit-elle. Je revois sans arrêt leurs regards terrifiants. Aujourd’hui, je n’ai plus qu’un rêve : aller à l’école en France, et ne plus être paniquée en permanence. Il faut en finir avec l’horreur."