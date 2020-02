Tempête Dennis : un cargo de 77 mètres de long échoué en Irlande

La tempête Dennis a frappé les îles britanniques, provoquant des vents jusqu'à 150 km/h, un niveau d'inondation record et une désorganisation du trafic aérien et maritime. Un cargo de 77 mètres de long, à moitié rouillé, a été photographié. Il s'est échoué sur une côte rocailleuse de l'Irlande après avoir été abandonné par son équipage il y a plus d'un an. Par ailleurs, les bombardements de l'armée syrienne et de ses alliés se poursuivent sans relâche à Idleb. Au centre d'une image, un jeune garçon en combinaison bleu lève les deux doigts en signe de victoire. Il se tient fièrement devant un blindé turc qui l'écrase de sa hauteur. Autres photos : les autorités qui multiplient les fouilles pour faire la lumière sur les violences interethniques au Burundi et des dizaines de milliers de militantes qui ont manifesté devant le Parlement pour la légalisation de l'avortement en Argentine.