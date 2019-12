VIDÉO - Tempête Fabien : le sauvetage spectaculaire de l'équipage d'un cargo échoué en Sardaigne

Devant la mer agitée, le navire dénommé "Cdray Blue" avait, selon les médias locaux, décidé de faire machine arrière et de retourner au port, avant de heurter les rochers au niveau de Sant'Antioco, dans le sud-ouest de la Sardaigne. Les 12 membres d'équipage présents sur le cargo long de 108 mètres ont été secourus par un hélicoptère des garde-côtes.

Ces derniers jours, la tempête Fabien a frappé de plein fouet la Corse et le sud-est de la France dans le bassin méditerranéen. Les côtes françaises n'ont cependant pas été les seules à subir les vents violents de cette tempête. En effet, un cargo transportant du café et parti de Cagliari, en Italie, s'est retrouvé en très mauvaise posture en tentant de rallier l'Espagne samedi soir.

L'opération de sauvetage avait été avortée samedi soir à cause des conditions climatiques, les rafales de vents atteignant près de 100 km/h et empêchant toute manœuvre de l'hélicoptère et des deux patrouilleurs mobilisés.