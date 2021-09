Tempête Ida : après New York, la ville de Philadelphie connaît des inondations majeures

CATASTROPHE NATURELLE - L'ouragan Ida a semé le chaos dans le Sud et le Nord-Est des États-Unis et c'est au tour de Philadelphie de se retrouver frappée par des pluies torrentielles et des inondations soudaines.

Routes inondées, habitants coincés dans les immeubles et une rivière qui a atteint son plus haut niveau : l'ouragan Ida est arrivé à Philadelphie. Alors que l'ouragan a frappé le Sud et le Nord-Est des États-Unis - au moins quatorze personnes sont décédées à New York, dans le New Jersey et dans le Maryland, dont un enfant de 2 ans - l'état de la Pennsylvanie connaît de nombreux dégâts. La rivière Schuylkill est ainsi à son plus haut niveau depuis le 4 octobre 1869, soit depuis 152 ans, rapporte sur Twitter le journaliste météo de LCI, Guillaume Woznica. De son côté, le système de transport de Philadelphie, SEPTA, a tweeté que des inondations généralisées dans tout le système entraînent des retards et des annulations de service.

Plusieurs routes ont été coupées à cause de l'ouragan rendant le trafic perturbé dans cette ville de 1,5 million d'habitants. "C'est historique, cela ne fait aucun doute ", a déclaré Helen Gym, membre du conseil municipal de Philadelphie, à Eyewitness News, média local. Nous n'avons jamais rien vu de tel. Je vis dans le quartier depuis plus de 25 ans et il n'y a jamais eu d'inondations comme ça et je pense juste que nous devons garder un œil sur tout et nous assurer que tout le monde est en sécurité, c'est la chose la plus importante", a-t-elle ajouté.

La mairie de Philadelphie a tweeté que les bâtiments de la ville seraient fermés ce jeudi et a encouragé les employés qui peuvent travailler à domicile à le faire. Des écoles ont été obligées de retarder leur horaire d'ouverture - accueillant les élèves deux heures plus tard que d'habitude. Deux autres établissements ont été fermés à cause d'une panne de courant. "La ville continue de gérer les dommages causés par les tempêtes et les inondations causées par les restes de l'ouragan Ida ", ont-ils tweeté. Par ailleurs, le média local Eyewitness News apprend qu'un certain nombre de personnes ne peuvent pas sortir de leurs appartements en raison des eaux de crue.

Sur CNN, des images aériennes montrent des sauvetages en cours à Bridgeport, à environ 29 km de Philadelphie, dans des rues inondées le long de la rivière Schuylkill. Keith Truman, directeur de l'arrondissement de Bridgeport, a déclaré à la chaîne qu'ils avaient secouru une cinquantaine de résidents depuis les inondations dans la nuit de mercredi à jeudi. CNN a rapporté plus tôt dans la journée que la portion de la rivière Schuylkill à Philadelphie a augmenté de trois mètres en seulement 8 heures. Selon nos dernières informations, les niveaux semblent se stabiliser.

La ville continue de gérer les dommages - Mairie de Philadelphie

Avec Philadelphie, c'est tout le Nord et le Sud-Est des Etats-Unis qui se retrouvent sous les eaux. À New York, des habitants se sont réveillés, ce jeudi avec leurs caves inondées et parfois des morceaux d'arbres couchés dans leur rue, sous un ciel redevenu bleu et ensoleillé. Mercredi soir, des rues, avenues et voies rapides ont été soudainement transformées en torrents, tant à Brooklyn ou dans le Queens que dans le comté de Westchester, au nord de la ville. Dans ce comté huppé de bord de mer, des dizaines de véhicules étaient encore immergés au petit matin, et des maisons aux sous-sols aménagés étaient dévastées par les eaux saumâtres et boueuses, montant parfois jusqu'à 60 cm.

Le maire de la mégapole américaine Bill de Blasio a annoncé lors d'un point presse que "neuf New-Yorkais" avaient perdu la vie dans la nuit, tandis que la mairie de la ville d'Elizabeth, dans le New Jersey voisin, a indiqué à l'AFP que quatre personnes étaient décédées dans ces inondations historiques, dans un même immeuble de la ville. Mais le bilan pourrait être encore plus lourd, des médias américains avançant un total de 22 morts.

La rédaction de LCI

