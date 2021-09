Tempête Ida : énormes dégâts à New York et dans le New Jersey

Il y a d'abord eu comme un craquement, puis une vague gigantesque et les cris sourds des habitants pris au piège. Depuis 48 heures, dans le New Jersey, les images amateurs montrent les violences d'une tempête qui, sur son passage, a tout dévasté. Avec cette tornade parfois filmée au plus près.

À New York, les rues sont méconnaissables. Du jamais-vu depuis 2012 et la dernière tempête, disent les habitants. Inondation historique à New York et à Philadelphie aussi. L'un des principaux ponts de la ville a été littéralement submergé, comme l'explique cette journaliste locale. À New York et dans le New Jersey, les États les plus touchés, l'état d'urgence a été déclaré.