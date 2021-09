VIDÉO - Tempête Ida : les images de New York, touché par d'impressionnantes inondations

INONDATIONS - Des trombes d'eau se sont abattues sur New York dans la nuit de mercredi à jeudi. Il s'agit des restes de la tempête Ida qui a fait sept morts dans le sud des États-Unis. L'état d'urgence vient d'être déclaré dans toute la région face aux inondations.

L'ouragan Ida continue de faire des dégâts aux États-Unis. Après avoir causé la mort d'au moins sept personnes lors de son passage dans le sud-est du pays, de fortes inondations se sont abattues en pleine journée (cette nuit en France) sur l'État de New York. Il est tombé 200 millimètres d'eau en deux heures, l'équivalent de deux mois de pluie dans la région. Face à la situation dans la ville américaine, le maire de la ville Bill de Blasio a décrété l'État d'urgence, une première pour New York. "Je déclare l'état d'urgence à New York ce soir. Nous subissons un événement météorologique historique ce soir avec des pluies record à travers la ville, des inondations brutales et des conditions dangereuses sur nos routes", a-t-il déclaré sur Twitter.

La ville de New York a donc subi des inondations impressionnantes. Plusieurs routes et métros sont bloqués notamment dans les quartiers de Brooklyn et du Queens, très touchés. Les habitants sont appelés à ne pas sortir de chez eux.

Face aux fortes inondations, le Notify NYC, un programme de communications d'urgence de la ville de New York a demandé aux résidents de ne pas prendre la voiture jusqu'à 5 heures du matin pour faciliter l'intervention des secours. "En raison des conditions météorologiques extrêmes, une interdiction de voyager est en vigueur à partir de maintenant jusqu'à 5h du matin. Tous les véhicules non urgents doivent être éloignés des rues et des autoroutes de New York." Quelques heures plus tôt, sur Twitter, il avait été demandé aux habitants de rester chez eux en raison des débris qui volent dans les rues de la ville. Scène surréaliste à Flushing Meadows : une pluie balayant le court Louis Armstrong, pourtant bien couvert, a provoqué l'interruption du match du 2e tour de l'US Open, mercredi soir, entre le Sud-Africain Kevin Anderson et l'Argentin Diego Schwartzman.

Notre correspondant aux États-Unis, Axel Monnier a fait le point ce matin dans la matinale de LCI sur la situation à New York. "Toutes les lignes du métro new-yorkais sont suspendues, inondées. De très nombreuses rues à Brooklyn et Manhattan sont sous plusieurs mètres d'eau. La situation est très impressionnante. C'est la fin de l'ouragan Ida qui continue sa route vers le nord-ouest des États-Unis. Tout a été très vite, car il pleut depuis le milieu de l'après-midi à New York. C'est toute la région de New York qui est sous la pluie", a-t-il indiqué.

L'ouragan Ida, rétrogradé en cyclone post-tropical, a amené dans son sillage de fortes pluies, qui ont provoqué d'importantes inondations sur la côte est des États-Unis. D'après notre spécialiste météo Guillaume Woznica, les pluies torrentielles ne s'abattent plus sur New York et se déplacent sur le nord-ouest des États-Unis, vers la ville de Boston.

