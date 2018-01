VIDÉO - Tempête meurtrière dans le Nord de l'Europe

Météo France a levé la vigilance orange qui concernait le Nord et le Pas-de-Calais en fin de matinée. Quelque 3.000 clients

étaient toujours privés d'électricité jeudi en milieu de journée dans le nord du pays. C'est vers l'Est que la tempête David - renommée Friedericke en Allemagne - et ses rafales allant jusqu'à 140 km/h se sont déplacés. Aux Pays-Bas et en Allemagne, les mêmes images : des camions renversés, des arbres brisés et des toits envolés.





Dans les massifs montagneux du Hartz (centre), des rafales allant jusqu'à 203 km/h ont été relevées. Au moins six personnes ont été tuées par des chutes d'arbres et de débris, deux aux Pays-Bas et trois en Allemagne. Un mort est également à déplorer en Belgique, selon la RTBF.