Etats-Unis : la Louisiane en pré-alerte ouragan, la Nouvelle-Orléans se prépare à "un épisode de pluie extrême"

Dans la ville, les premiers effets de la tempête se font déjà sentir : fortes précipitions de 15 à 20 centimètres, coupures d’électricité, et montée du niveau du Mississippi qui s’est rapproché de son seuil de crue à 17H, avec 4,93 mètres. Des mesures ont d'ors et déjà été prises par la municipalité : des habitants ont quitté leur domicile dès la journée de jeudi, d’autres ont été invités à rester confiner, des établissements publics ont été fermés et des sacs de sable ont été installés aux pas des portes. Dans le Golfe du Mexique, 191 plateformes pétrolières ont été évacuées.