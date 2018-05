VIDÉO - Terribles tempêtes de sable en Inde : le bilan s'alourdit à 150 morts

D'une rare violence, le vent a tout ravagé sur son passage dans la nuit de mercredi à jeudi. La foudre et les violents orages dans le sud, en Andhra Pradesh et au Telangana, a fait 21 victimes. Du jamais vu depuis vingt ans, selon les autorités. Dans le Rajasthan voisin, les secours ont totalisé 33 victimes. Le Pendjab, plus au nord, a pour sa part recensé deux victimes et le Madhya Pradesh, davantage au sud, deux morts également. Rien que pour le seul district d'Agra, où se situe le célèbre Taj Mahal de marbre blanc, au moins 43 personnes ont péri dans ces tempêtes de sable d'une violence rarement vue. 24 villeagois ont été tués pour la seule localité de Kheragarh, a rapporté la presse locale.