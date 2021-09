Pourquoi la disparition d'al-Sahraoui est un "gros coup" porté au groupe État islamique au Grand Sahara

Si le chef de l'État a annoncé au printemps une reconfiguration de la force Barkhane dans la région, la France continue de s'engager au Sahel. Cette dernière annonce en est la preuve, pour l'ancien directeur de coopération et de défense du Quai d'Orsay et expert en sécurité en Afrique, Bruno Clément-Bolée. Pour ce dernier, cette disparition va affaiblir l'organisation djihadiste.

Donc je crois que maintenant, il faut être extrêmement vigilant pour voir comment l’EIGS va rebondir, et essayer de gérer ce coup. Sans nul doute, l’organisation de l’État islamique est très fortement déstabilisée. Mais il faut s’attendre, dans les mois qui viennent, à voir les activités continuer. On verra alors comment le groupe se réorganise.

Non, je ne pense pas. Ça l’affaiblit considérablement, il n'y a pas de doute, et il va probablement être déstabilisé pour une période que je juge assez longue. Mais il ne faut pas en conclure tout de suite, et trop prématurément, que c’est la fin de l’EIGS. Cette organisation est une espèce d’hydre. Quand vous coupez une tête, même la tête principale, d’autres têtes ne mettent pas longtemps à apparaître.

Oui, sans aucun doute. La disparition d’al-Sahraoui, c’est un gros coup et un bon point pour Barkhane. Cela montre que Barkhane est extrêmement efficace, même en début de reconfiguration. Les résultats sont là. Parce que finalement, la mort d'al-Sahraoui suit la disparition en juin du numéro deux de cette organisation. En juillet, le financier et le chef de la justice traditionnelle du mouvement ont disparu. Maintenant, c’est le chef lui-même. Je pense donc que c’est un coup majeur, et je ne suis pas du tout étonné que ce soit le président de la République lui-même qui l’annonce et que l’affaire soit présentée par Florence Parly.

L'absence de ce chef ne va donc pas permettre une stabilisation de la région ?

Non. Car il y a deux grandes organisations islamiques dans la région. Il y a l’EIGS, fortement touché, et puis il y a le GSIM, le groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans tenu par Iyad Ag Ghali. On pourrait aussi situer un autre mouvement, la Katiba Macina d’Amadou Koufa. Avec ces groupes, on n'est plus dans l'État islamique, mais dans le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi). Ceux-là ont été désignés par notre ancien chef d’état-major des armées, le général Lecointre, début 2021, comme l’ennemi prioritaire, et ils sont encore tout à fait puissants.

Donc la menace islamiste, qu’elle soit de nature Aqmi ou qu’elle soit de nature EIGS, reste encore très vive dans la région. Peut-être que dans les semaines, les mois à venir, dans la zone des "trois frontières" [région sans délimitation physique où se rencontrent le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ndlr], qui était fortement déstabilisée par Abou al-Saraouhi, un certain calme pourrait revenir. Mais je pense que l'armée est encore vigilante dans la région et elle a raison de l’être.

Est-ce qu'il était important de montrer que Barkhane lutte toujours contre le terrorisme bien que la reconfiguration ait été amorcée, comme l'a confirmé la ministre des Armées, Florence Parly ?

Cette reconfiguration a été annoncée au printemps et je note que le bilan des forces Barkhane est quand même assez éloquent. Il est extrêmement important de montrer que la reconfiguration de Barkhane n'impacte pas son action même si, à terme, ses troupes seront quasiment divisées par deux. On va passer de 5100 à 2500 soldats, en gros, en l’espace d’un peu plus d’un an.