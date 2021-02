Test PCR : des habitants chargés de faire eux-mêmes les prélèvements au Royaume-Uni

Tester pour trouver le variant sud-africain, c'est le nouveau mot d'ordre à Londres, au Royaume-Uni. Cette mutation du coronavirus, plus résistante aux anticorps, a été repérée par hasard chez quelques malades dans un quartier de la ville. Mais il pourrait y en avoir en réalité beaucoup plus. Alors chaque jour, des équipes quadrillent les rues pour distribuer des tests PCR.

A la maison ou dans un centre temporaire, chacun réalise soi-même son prélèvement salivaire et nasal. Une pratique courante en Angleterre. Quelques grimaces, et 48 heures plus tard, on obtient le résultat. Tous les tests positifs découverts grâce à cette opération seront analysés pour retrouver les mutations.