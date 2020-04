Tests et traçage : l'exemple sud-coréen

La Corée du Sud n'a pas connu le confinement. Ce pays était pourtant le plus touché par l'épidémie après la Chine. On y dénombre actuellement 204 morts du coronavirus sur une population de 51 millions d'habitants. Ce qui est proportionnellement très faible. Mais comment les Sud-Coréens sont parvenus à ce résultat remarquable ?



