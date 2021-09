États-Unis : l'ouragan Nicholas a touché terre au Texas

Après Ida qui a frappé la côte Est des États-Unis il y a deux semaines et tué une dizaine de personnes, voilà que la région est de nouveau visée par des pluies torrentielles. C'est cette fois celle de Houston qui se prépare au passage de Nicholas, une tempête s'étant transformée en ouragan près de la baie de Matagorda, dans le Golfe du Mexique. L'ouragan a touché terre au Texas vers 5h30 GMT, accompagné de vents soufflant à 120 km/h, a annoncé le Centre national des ouragans (NHC) dans son dernier bulletin. Nicholas "apporte de grosses pluies, des vents forts et des perturbations orageuses vers les côtes centrale et septentrionale du Texas", a-t-il prévenu plus tôt dans la nuit.

Lundi soir, Nicholas s'approchait de la côte du Texas avec des rafales de 90 km/h, coupant l'électricité à plus de 30.000 foyers, selon le Washington Post. Dans un point à la presse, le gouverneur du Texas Greg Abbott a demandé lundi aux habitants de suivre les conseils des autorités locales et de rester en sécurité, après avoir prévenu des risques de fortes pluies et d'inondations au cours des trois prochains jours. Pour faire face à l'arrivée de l'ouragan et prendre les mesures adéquates, l'état de catastrophe a été déclaré dans 17 comtés. "L'État du Texas travaille en étroite collaboration avec les autorités sur le terrain pour fournir les ressources et le soutien nécessaires pour assurer la sécurité de nos communautés", a encore assuré Greg Abbott.