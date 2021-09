Texas : un "mur d’acier" face aux migrants

Depuis des semaines, des milliers d'Haïtiens après un interminable périple tentent de venir chercher l'asile aux États-Unis. Ils fuient la crise politique et les conséquences d'un nouveau séisme qui a mis à terre l'un des pays les plus pauvres de la planète. La situation humanitaire devient catastrophique à la frontière. Le Mexique et les États-Unis sont dépassés, plus de 15 000 personnes, principalement des Haïtiens se trouvent désormais dans ce camp de fortune.