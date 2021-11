"Être une femme, c'est devenu un crime" : les Afghanes vivent dans la peur sous le joug des talibans

Depuis quasiment trois mois jour pour jour, les talibans ont pris le contrôle de la quasi-totalité de l'Afghanistan. Alors que de nombreuses personnes ont fui le pays et la menace de ce groupe fondamentaliste, d'autres tentent de survivre. Sous le précédent régime des talibans, il y a une vingtaine d'années, les femmes avaient été exclues de la sphère publique et la plupart ne pouvaient pas travailler.

LE WE 20H

"C’est risqué parce qu’un homme n'a plus le droit d'enseigner un sport à des filles. Si les talibans font irruption ici, j'aurais de gros problèmes", confie Barez, entraîneur de Taekwondo, qui enseigne aux femmes.

Lors du premier règne des talibans, les femmes étaient interdites de sport, ou de venir assister à des matchs. Comme un morbide symbole de cette interdiction, les stades servaient régulièrement pour des exécutions publiques. Actuellement, les femmes ne peuvent à nouveau plus faire du sport en Afghanistan. Officiellement. Car certaines résistent et choisissent de continuer leur pratique.

Si le cours est fréquenté, toutes gardent en tête les menaces des talibans. Avant l'arrivée au pouvoir des talibans, le 15 août dernier, Hadia était championne de Taekwondo. "Je me sens comme un oiseau en cage. Je voudrais que les talibans comprennent les femmes, et nous donnent les mêmes droits que les hommes", regrette-t-elle. "Je veux partir d'ici si c’est possible", ajoute-t-elle.

Dos au mur, de nombreuses sportives ont décidé de fuir leur pays, pour rester libres et sauver leur vie. C'est notamment le cas de Semma, championne de boxe, réfugiée au Qatar depuis deux mois. "Les talibans m'ont envoyé une lettre pour me dire d’arrêter la boxe. J'ai eu très peur, je suis partie. Mon but est maintenant les Jeux olympiques, pour devenir la première championne Afghane médaillée", sourit-elle.