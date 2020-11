VIDÉO - Égypte : une centaine de sarcophages intacts retrouvés dans la nécropole de Saqqara

L'Égypte a dévoilé ce samedi une centaine de sarcophages vieux de plus de 2000 ans en parfait état, découverts dans la nécropole de Saqqara, au sud du Caire. Il s’agit du plus grand "trésor" mis au jour dans le pays depuis le début de l'année. Les cercueils en bois scellés, dévoilés en grande pompe au cours d'une cérémonie, appartenaient à des hauts responsables de la Basse époque, entre 700 et 300 ans avant Jésus Chris, et de la période ptolémaïque, de 323 à 30 avant Jésus-Christ.

Cette grande découverte a été effectuée dans la nécropole de Saqqara, là où une soixantaine de sarcophages intacts et vieux de plus de 2500 ans avaient déjà été dévoilés le mois dernier. "Saqqara n'a pas encore révélé tout ce qu'elle recèle. C'est un trésor", s’est enthousiasmé Khaled el-Enani, ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, lors de la cérémonie. Exposées sur des estrades, certaines pièces étaient encore recouvertes de poussière antique, nettoyées au pinceau au fur et à mesure par des archéologues.