"Personne ne pensait que ça atteindrait une telle ampleur" : La Palma touchée par une éruption sans fin

Jusqu'à hier, les autorités pensaient que Tacande serait épargné. Finalement, la lave se dirige maintenant droit vers lui. Plus de 1000 habitants doivent évacuer. "Je viens récupérer ce qui a le plus de valeur, surtout de la valeur sentimentale. On est inquiet. Personne ne pensait que ça atteindrait une telle ampleur et qu'on serait aussi touché", confie une jeune femme.

"Je trouve ça vraiment triste, beaucoup de gens vont perdre leur maison", compatit un autre. Certains sont partis dans l'urgence et ont même oublié de fermer leur maison alors que la lave passe juste dans leur jardin. Une masse de roche en fusion qui avance inexorablement jusqu'à la mer à une vitesse de 300 m/h ce mardi.