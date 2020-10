État de santé de Donald Trump : une communication qui fait débat

C'est un sujet qui agite les Etats-Unis ces derniers jours. Vendredi, le président des Etats-Unis Donald Trump a été héliporté dans l'après-midi de la Maison-Blanche vers le centre médical militaire Walter Reed, alors qu'il avait indiqué aller très bien malgré son test positif au Covid-19. Des messages contradictoires qui ont semé le doute sur l'état de santé du chef d'Etat américain, dont la communication est remise en question.

De son côté, le chef d’Etat américain fait tout pour se montrer rassurant. Dans un message vidéo publié samedi soir, Donald Trump indiquait : "Quand je suis venu ici, je ne me sentais pas très bien. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Nous travaillons dur pour que je me remette tout à fait, car il faut continuer à rendre sa grandeur à l’Amérique." Un peu plus tard, il a voulu prouver qu’il était encore capable de travailler en publiant deux photos. Des clichés pris à deux endroits différents de la suite qu’il occupe à l’hôpital, et censé être pris à deux moments différents de la journée.