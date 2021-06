Immeuble effondré en Floride : des proches de disparus témoignent

Certaines poches d'air ayant pu se former dans les décombres, les pompiers avancent prudemment à l'aide de sonars et de chien renifleur. "On essaye d'entrer dans les nouvelles brèches. Le chien est entraîné pour renifler et détecter toute personne vivante", explique un secouriste.

En parallèle, l'enquête avance. C'est le bas de l'immeuble qui s'est effondré en premier et la faille pourrait se trouver près du parking du bâtiment. Dans un rapport de 2018, des réparations importantes étaient recommandées sur certains piliers en partie corrodés.