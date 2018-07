VIDÉO - Thaïlande : les premières images des enfants sauvés au fond de la grotte inondée

Les 12 enfants et leur entraîneur de foot pris au piège depuis neuf jours dans la grotte inondée de Tham Luang, en Thaïlande, ont été retrouvés "sains et saufs" lundi soir, suscitant la liesse des secouristes et des familles. Des images tournées par les secouristes ont montré le groupe quelque part dans le noir de la grotte.





L'évacuation à l'air libre ne sera cependant pas immédiate. Des secouristes resteront sur place avec les enfants et l'entraîneur jusqu'à ce qu'ils soient assez en forme pour parcourir les près de quatre kilomètres les séparant de la sortie, en partie inondés.