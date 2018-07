VIDÉO - Thailande : tout savoir sur la grotte de Tham Luang où sont coincés les 12 enfants

Au-delà de la durée de la traversée, la cavité thaïlandaise se révèle également dangereuse. Les plongeurs évoluent dans des boyaux accidentés avec de difficiles passages sous l'eau. "La visibilité est extrêmement faible, au mieux 20cm, nous explique Bernard Tourte. Mais ce n’est pas le paramètre le plus déterminant pour des plongeurs aguerris : les équipes ont mis en place des cordes fixes, qui permettent d'avoir un fil d’Ariane sûr. On tire dessus en sachant qu'au bout, on va sortir." Le décès ce vendredi d'un secouriste est venu illustrer ces risques : cet ancien membre des commandos de marine thaïlandais "a perdu conscience sur le chemin du retour, son compagnon de plongée a essayé de l'aider et de le ramener", a précisé son unité.





Selon le spéléologue français, la plus grosse difficulté semble être un boyau inondé, situé à mi-parcours. "Ce passage clef est relativement étroit, de 60 à 80 cm de haut. Il impose aux plongeurs d’utiliser des techniques particulières pour le franchir. C’est une difficulté pour les sauveteurs mais aussi pour ces jeunes quand ils seront évacués. Mais c’est un obstacle qu’on peut travailler, par exemple avec des explosifs pour l’agrandir. Encore faut-il que cela soit faisable."