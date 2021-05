Titanic : l'incroyable odyssée d'une famille derrière l'apparition d'une bouteille à la mer

ÉPOPÉE - La veille du célèbre naufrage, le 13 avril 1912, Mathilde Lefebvre lançait, dans l'Atlantique, un message à destination des siens. Elle ne les reverra jamais.

Franck Lefebvre rêvait de fortune pour lui, sa femme et ses neuf enfants. Mais quelques années après son départ pour les États-Unis, en 1911, l'homme avait presque tout perdu. 106 ans et un naufrage plus tard, on finirait enfin par retrouver un vestige de cette extraordinaire odyssée familiale. En 2017, une autre famille, canadienne celle-ci, trouvait, par hasard, une bouteille en verre fermée par un bouchon de cire. À l'intérieur, un morceau de papier avec un message pour le moins intriguant : "Je jette cette bouteille à la mer au milieu de l'Atlantique. Nous devons arriver à New York dans quelques jours. Si quelqu'un la trouve, prévenez la famille Lefebvre à Liévin. Mathilde Lefebvre".

Toute l'info sur Le WE

L'auteure de ces lignes est une jeune fille de douze ans, Mathilde. Le 13 avril 1912, la veille du naufrage du Titanic à bord duquel elle se trouve, elle jette à la mer ce message. Elle espère qu'une bonne âme le transmettra à sa famille, restée à Liévin, dans le Pas-de-Calais. Son père, lui, n'est plus en France depuis l'année précédente : ce mineur de quarante ans a vogué vers les États-Unis en quête d'un avenir meilleur. Mais Franck Lefebvre a tout prévu : grâce aux économies qu'il a glanées, et renvoyées vers la France, une partie de sa famille - sa femme et quatre de ses neuf enfants - doivent le rejoindre dans le Nouveau Monde, dans sa nouvelle vie. Mathilde, donc, mais aussi Jeanne, Henri et Ida, 8, 5 et 3 ans, seront du voyage à bord du Titanic. Marie Dumont, la mère, les accompagnera.

La famille Lefebvre ne survit pas au naufrage

Comme nombre des quelque 1500 passagers du navire, les Lefebvre décèdent dans la catastrophe, ce fameux 14 avril 1912. La coque de l'imposant paquebot, réputé insubmersible, rompt sous la pression d'un iceberg. Les Lefebvre, qui voyageaient en troisième classe, avec les passagers les plus pauvres, n'avaient pas une chance. Cruelle ironie, le 14 avril est aussi l'anniversaire de Franck Lefebvre, dont les rêves viennent de voler en éclats.

Un malheur n'arrive jamais seul, paraît-il, et le père de famille s'apprête à en faire les frais. Aux États-Unis, après le naufrage, il se met en quête des siens, dont il ignore s'ils ont survécu au drame. L'administration américaine se rend compte qu'il est entré illégalement sur le territoire, et l'expulse vers la France. Il retourne finalement vivre dans le Pas-de-Calais, à Haillicourt, d'où il est originaire, et où il finira ses jours.

MM

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.