VIDÉO - Tokyo : un thon acheté 129.000 euros aux enchères

Dans le petit monde du thon, il est l'équivalent d'une toile de Van Gogh ou de Monet. Un chef-d'œuvre de chair tendre et rouge qui fondera d'ici peu dans la bouche de quelques heureux et richissimes élus. Le spécimen adjugé ce mercredi pour la plus forte somme lors de la première vente aux enchères de l'année au marché aux poissons de Toyusu, à Tokyo, est un beau bébé de 211 kilos. Pour s'offrir ce thon XXL, un grossiste japonais et un chef étoilé au Michelin ont déboursé une somme aussi piquante qu'un morceau de wasabi : 17 millions de yens, environ 129.000 euros. Imaginez-vous, au marché, cela fait du 611 euros le kilo de thon.