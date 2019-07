Tornade, orages de grêle, vents tempétueux... La Grèce et l'Italie frappées par de violentes intempéries, au moins six morts

VIOLENTES INTEMPÉRIES - Une tornade et de violents orages de grêle ont frappé la région grecque de la Chalcidique dans la nuit de mercredi à jeudi tuant au moins six touristes étrangers et blessant au moins 30 personnes. En Italie, une vingtaine de blessés est à déplorée, la plage de Numana ayant notamment été balayée par de violentes rafales de vent.