Tornades aux États-Unis : la solidarité s'organise à Mayfield

Il venait tout juste d'achever la rénovation de sa vieille maison : “Ça, c'était la cuisine, là le porche et là le cellier”. Il était parti quelques minutes avant que la tornade n'emporte le toit, avec des vents à 400 km. “Tout s’est envolé. Mais je suis vivant, c'est tout ce qui compte”. Entouré de sa famille, il vit à l'abri chez sa petite fille. “Je vais faire détruire tout ça, ça me coûterait bien plus cher à remettre en état. De toute façon, je n'ai pas d'assurance, je ne peux pas me le permettre”.