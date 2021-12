VIDÉO - Etats-Unis : après les tornades meurtrières, les images des villes dévastées

CHOC - Suite au passage d'une série de tornades d'une force exceptionnelle dans la nuit de vendredi à samedi dans cinq États des États-Unis, les recherches parmi les gravas pour retrouver des survivants continuent, même si l'espoir s'amenuise.

D'un point de vue aérien, la ville de Mayfield, dans le Kentucky, ne ressemble plus qu'à un tas d'allumettes. Son centre-ville, ses commerces, son palais de justice ou encore son usine de bougies, tout a été détruit et n'est plus qu'un enchevêtrement de poutrelles et de tôles tordues, empilées sur plusieurs mètres de hauteur. Toujours à l'œuvre dimanche, des pelleteuses tentaient de se frayer un chemin parmi les tonnes de matériaux couchés par les vents. Dans les débris, survolés en hélicoptère, une voiture semblait même avoir été déposée au milieu du site saccagé.

Vendredi soir, quand la tempête a frappé, 110 personnes travaillaient encore dans la fabrique de bougies Mayfiled Consumer Products, afin de répondre à la forte demande de la période des fêtes de fin d'année. Ils sont des dizaines à être restés bloqués sous les décombres. "Je ne savais vraiment pas si j'allais m'en sortir ou non. Autour de moi, j'entendais mes collègues crier : 'cette personne est morte, cette personne ne répond plus... ' C'était la panique partout", raconte Jemayron Hart, rescapé, depuis son lit d'hôpital. Comme lui, 40 personnes ont pu être dégagées par les secours. Les autres sont toujours portées disparues. De l'aveu même d'Andy Beshear, gouverneur de l'État, les retrouver en vie serait de l'ordre du miracle. "C'est la série de tornades la plus dévastatrice que nous ayons connue", a-t-il rappelé. Dans cet État, le bilan est d'au moins 70 morts. C'est probablement le décompte le plus lourd des cinq États touchés entre vendredi soir et samedi matin par une trentaine de tornades.

L'effondrement d'un entrepôt Amazon dans l'Illinois

Dans l'Illinois, un centre de distribution d'Amazon a également été touché. Lui aussi tournait à plein régime à l'approche de Noël. Avant la tempête, le site était composé de trois grands entrepôts, reconnaissables sur photo satellite par leur forme rectangulaire et leur couleur blanche. Après la catastrophe, des images vues du ciel montrent clairement le passage de la tornade. Toute la partie droite d'un des entrepôts a été complètement détruite. À l'intérieur, ils étaient une centaine et ont été prévenus de l'arrivée de la tornade 11 minutes seulement avant l'impact. La consigne a été donnée de se calfeutrer dans les abris souterrains prévus à cet effet. Cela n'a pas suffi à sauver tout le monde. 45 personnes ont été évacuées. Des dizaines sont toujours portées disparues et il y a au moins six victimes. "Nous continuons à chercher des signes de vie sur le site et nous allons poursuivre les opérations de recherche jusqu'à ce que tout le personnel soit retrouvé. On estime que ces opérations vont durer trois jours", a déclaré James Whiteford, le chef des pompiers d'Edwardsville, où se trouvait le site.

Dans l'Arkansas, à Monette, une maison de repos a été complètement saccagée. Dans les couloirs, s'enchevêtrent des chariots avec des matériaux et des fils du bâtiment qui tombent pêle-mêle du plafond. Des fauteuils roulants sont retrouvés un peu partout à l'extérieur. 67 personnes résidaient dans les lieux. Le personnel n'a eu que 20 minutes pour les mettre à l'abri avant l'arrivée de la tornade. "Ça a été très difficile, ce sont des personnes âgées, 90% ne peuvent pas se déplacer seules", raconte un employé. Préparés à ce genre d'événement le personne a cependant pu agir à temps. Il n'y a eu qu'une seule victime. Pour le gouverneur de l'État, c'est un miracle.

La rédaction de LCI | Reportage vidéo T. Jarrion, S. Cherifi, E. Bliard

