VIDÉO - Toronto : le conducteur du van inculpé de 10 meurtres avec préméditation

Lundi, à Toronto, plusieurs piétons ont été renversés par une camionnette blanche dans le nord du centre-ville de la ville la plus peuplée du pays, indique Radio-Canada. La police a indiqué sur Twitter que "la collision" avait eu lieu à 13h27, heure locale, mais n'a pas précisé s'il s'agissait d'un acte délibéré ou d'un accident.





Des ambulances et des véhicules de police étaient déployés sur plusieurs centaines de mètres d'intervalles, et plusieurs personnes étaient évacuées sur des brancards, selon des images aériennes des télévisions canadiennes et les photos des témoins sur Twitter. La rue Yonge était ensanglantée sur un kilomètre, a relevé le chef de la police de Toronto Mark Saunders. La camionnette passait des voies de circulation aux trottoirs où marchaient de nombreux piétons.