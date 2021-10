Tourisme : l’attraction des pôles

Toujours plus loin, jusqu'au bout du monde, toujours plus près d'une nature sauvage et fragile. Le 6 septembre dernier, pour la première fois, un navire de croisière français, le Commandant-Charcot, atteint le pôle nord. Le réchauffement climatique est passé par-là, en rendant plus accessible des territoires autrefois réservés aux aventuriers.