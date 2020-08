Tous concernés : Qui emportera la course au vaccin ?

Face à l'annonce de la Russie sur son nouveau vaccin contre le Covid-19, la communauté scientifique reste extrêmement sceptique, notamment l'OMS qui appelle à la prudence. Le principal concurrent actuel est le vaccin américain Moderna qui est à la troisième phase avec 30 000 volontaires testés depuis juillet. Il y a également l'allemand BioNTech et l'américain Pfizer qui ont pour objectif de développer plus de 100 millions de doses avant la fin de l'année. La Chine, soutenue par le Brésil et les Emirats arabes unis, y travaille également à travers Sinovac et Sinopharm. En Europe, les vaccins les plus développés sont principalement ceux de l'Université d'Oxford et du groupe AstraZeneca. Quant à l'Hexagone, les études de Sanofi sont encore à la première phase. Pourquoi ce retard par rapport à l'international ? Quels sont les enjeux de la trouvaille de ce vaccin ?



