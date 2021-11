Toxicomanie : Philadelphie, les trottoirs de l'enfer

Ils viennent des quatre coins des États-Unis attirés pour la plupart par le fentanyl, un antidouleur 100 fois plus puissant que la morphine. Produite par les cartels mexicains, cette drogue serait ensuite revendue par des dealers de la communauté portoricaine. Trois dollars la dose, c'est la moins chère du pays. "Le fentanyl a détrôné l'héroïne, mais plus c'est fort, plus tu es accro, et tu en as besoin de plus en plus", reconnaît un jeune toxicomane. "Ici, c'est le terrain de jeu du diable, un des pires endroits des États-Unis", déplore un autre.