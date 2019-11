Trafic : comment les drogues arrivent-elles en Europe ?

Produite en Amérique latine, la cocaïne transite à bord de conteneurs via les Caraïbes ou l'Afrique. Elle arrive en Europe par les grands ports comme le Havre. La semaine du 4 novembre, on y a saisi 680 kilos de cette drogue à bord de cargos. La Méditerranée est une autre route, par laquelle circule le cannabis importé du Maroc. Les douanes y utilisent des hélicoptères, obligeant parfois les trafiquants à se débarrasser de leur cargaison.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.