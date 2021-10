Trafic et système D, les déclassés du Liban

Tous les investisseurs ont fui ce pays, longtemps considéré comme l'un des plus riches du Moyen-Orient. Aujourd'hui, la livre libanaise a perdu 90% de sa valeur. Comme la quasi-totalité, des biens et marchandises viennent de l'étranger, le pays du Cèdre ne peut plus importer. Pour survivre, les Libanais comptent sur le système D et la solidarité.