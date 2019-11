Treize militaires français tués au Mali : la ville de Pau pleure sept d'entre eux

Le 25 novembre 2019, treize militaires français ont été tués au Mali lors d'une opération contre le terrorisme. La ville de Pau est particulièrement touchée par ce drame, car sept d'entre eux viennent de la base militaire voisine. D'autant plus que tous les habitants côtoient les forces armées. Près de l'aéroport de Pau, les bérets bleus de la base militaire sont en deuil ce 26 novembre. Cet accident est le plus lourd tribut payé par notre armée depuis près de 36 ans.



