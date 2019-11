Trente ans après Berlin, les murs frontaliers encore plus nombreux

Trente ans après la chute du Mur de Berlin, les murs frontaliers se sont multipliés. Pourtant, on annonçait un monde sans murs depuis 1989. À Hongrie par exemple, 275 km de barbelé a été installé à la frontière serbe. Il ne s'agit plus de retenir les habitants, mais de repousser les migrants. L'Europe se protège désormais de la misère des pays du Sud.



