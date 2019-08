VIDÉO - Troupes massées dans un stade : la démonstration de force de la Chine face aux manifestants de Hong Kong

L'armée chinoise s'apprête-t-elle à intervenir à Hong Kong ? Après deux mois de manifestations, des camions, blindés de transports de troupes et plusieurs milliers de militaires en treillis, appartenant apparemment à la police militaire, se sont rassemblées jeudi dans un stade de Shenzhen, la métropole située aux portes du territoire autonome de Hong Kong, a constaté un journaliste de l'AFP.





Si la raison de leur présence au stade est pour l'heure inconnue, Pékin, par la voix de son ambassadeur à Londres, a affirmé que la Chine "ne restera pas les bras croisés" si la situation devient "incontrôlable" à Hong Kong et a "assez de moyens et assez de puissance pour réprimer les troubles rapidement". "Si la situation continue à se détériorer et que les troubles deviennent incontrôlables par le gouvernement (ndlr : de Hong Kong), alors le gouvernement central ne restera pas les bras croisés", a déclaré Liu Xiaoming lors d'une conférence de presse.