VIDEO - Trump assure qu'une guerre "ne durerait pas longtemps" : que sait-on sur l'armée iranienne ?

Le corps des Gardiens de la révolution, lui, a été créé en 1979 par l'ayatollah Khomeiny. Il est placé sous les ordres directs du guide suprême, et a pour mission de défendre le régime contre ses "ennemis" extérieurs mais aussi intérieurs (par exemple les opérations iraniennes en Syrie et en Irak). Doté d'un équipement beaucoup plus sophistiqué que l'armée régulière, il compte environ 125.000 membres, selon des experts occidentaux. Il est en outre très présent dans l'économie iranienne.





Si Trump gonfle ses muscles ces jours-ci, les capacités militaires des Gardiens de la Révolution sont néanmoins à prendre au sérieux. C'est en tout cas ce qu'affirment des experts, après la destruction la semaine dernière par un missile iranien d'un drone américain. Selon la Rand Corp., un think tank américain, cela illustre les progrès de Téhéran en matière de défense aérienne. Autre élément à prendre en compte : Téhéran dispose, selon l'édition 2019 du Military Balance de l'International Institute for Strategic Studies (IISS), de 32 batteries de redoutables missiles sol-air russes SAM-300, livrées par Moscou à partir de 2016.





L'ancien chef d'un service français de renseignement qui, parce qu'il est tenu au devoir de réserve, demande à rester anonyme, assure à l'AFP que "si l'aviation américaine veut pénétrer en masse en Iran, elle pourrait y laisser des plumes, car les Iraniens vont les attendre".