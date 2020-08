Trump évacué en pleine conférence de presse après des tirs à l'extérieur de la Maison Blanche

"La police a tiré sur quelqu'un", a expliqué le président américain à son retour devant les journalistes. "Et le suspect est en route pour l'hôpital", a-t-il ajouté. A la question de savoir si ce suspect était armé, le président a répondu : "D'après ce que je comprends, oui". "C'était à l'extérieur" de la barrière de la Maison Blanche, a-t-il ajouté. Le service de protection du président a ensuite confirmé "qu'un agent [avait] fait usage de son arme à l'angle de la 17e rue et de Pennsylvania Avenue".

L'homme, a précisé le service, courait "agressivement" vers l'agent qui l'a neutralisé, avant de sortir un objet de ses vêtements pour se mettre en "position du tireur", avant que l'officier ne le touche au torse. Un manifestant qui campe devant la Maison Blanche depuis des années a indiqué avoir "entendu un tir et, juste avant ça, des cris qui n'étaient pas intelligibles", avant que "au moins huit ou neuf hommes" n'arrivent "en courant en pointant leurs AR-15".

Donald Trump a ensuite repris sa conférence de presse centrée sur la pandémie et l'économie américaine, non sans faire l'économie d'un retour sur ce moment de flottement. A un journaliste qui lui demandait s'il avait été "secoué" par l'incident, il a relativisé : "Le monde a toujours été un endroit dangereux. Ce n'est pas quelque chose de spécial". Et suggéré que "cela n'a[vait] peut-être rien à voir avec [lui]." Avant de retourner aux affaires courantes, il a félicité ses anges-gardiens : "Je me sens en sécurité avec le Secret Service. Ce sont des gens fantastiques, les meilleurs des meilleurs".