Trump gagnera... ou ne perdra pas

Bob Woodward, célèbre journaliste américain, a la réputation de démolir les présidents américains. Mais, cela n'a pas empêché Donald Trump de s'entretenir avec lui. D'ailleurs, dans le dernier livre du journaliste intitulé "Rage" figurent quelques confidences du président américain. Il y mentionne notamment son affection pour les autocrates comme Erdogan ou Poutine. "Plus ils sont durs et méchants, mieux je m'entend avec eux" a-t-il confié. Trump a même avoué qu'il adorait le dictateur nord coréen Kim Jong-un. Dans cet ouvrage pourtant, l'auteur n'épargne pas le président américain et le traite même d'incapable. Que pensent Donald Trump et son électorat de tous ces livres à charge contre lui ? Que disent les sondages pour les prochaines élections présidentielles ? Trump est-il prêt à tout pour être réélu ?



Ce samedi 19 septembre 2020, Olivier Mazerolle, dans sa chronique "L'édito", nous parle de "Rage", un livre d'entretien de Bob Woodward avec Donald Trump. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 19/09/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.