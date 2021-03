Tsunami au Japon : 10 ans après, les habitants sont-ils revenus ?

Ces terribles images du 11 mars 2011 sont encore dans toutes les mémoires. Un puissant séisme, puis une vague de 30 mètres de haut, entraînant 22 000 morts et disparus. Quelques minutes plus tard, le raz-de-marée frappe la centrale nucléaire. 160 000 personnes sont évacuées. Meurtri, le Japon a entrepris le plus grand nettoyage radioactif de l'histoire. La terre toxique a été enfermée dans des milliers de sacs, mais la radioactivité est encore diffuse, transportée par le vent et les animaux. Les habitants de cette région agricole sont inquiets.