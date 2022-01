Tsunami aux îles Tonga : une Britannique meurt en tentant de sauver les chiens de son refuge

Comme beaucoup d'autres proches de personnes habitant sur les îles, Nick Eleini a attendu anxieusement plusieurs jours avant de savoir ce qu'il était advenu de sa sœur. L'archipel est privé de connexions téléphoniques et d'internet, le cataclysme ayant sectionné un câble essentiel pour ses communications qui ne devrait pas être réparé avant des semaines. Le nuage de cendres volcaniques empêche par ailleurs les avions d'atterrir. Les informations, depuis ce pays d'à peine 100.000 habitants, n'arrivent qu'au compte-gouttes grâce à de rares téléphones satellite, et l'étendue réelle des dégâts reste largement inconnue.

"Autant appréciés des locaux que des expatriés", "Angela et James aimaient leur vie à Tonga" et "en particulier la culture tongane ainsi que l'amour des Tongans pour la famille", a déclaré Nick Eleini. Angela avait aussi "un amour profond pour les chiens", s'est souvenu son frère, affirmant que "plus le chien était moche, plus elle l'aimait". "Elle va me manquer et je penserai à elle tous les jours jusqu'à ma mort", a-t-il promis. "Ma mère est tout simplement brisée en ce moment, elle est absolument anéantie", a-t-il enfin confié.