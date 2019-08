VIDÉO - Chine : une piscine à vagues devient folle et fait 44 blessés

Le bilan aurait pu être bien plus grave. Le 29 juillet dernier, dans le parc aquatique de Shuiyun, en Chine, un violent incident a frappé les nageurs qui se baignaient tranquillement dans la piscine à vagues du complexe. Un "tsunami" de plus de trois mètres de haut a ainsi été généré par la machine, emportant un grand nombre de personnes et de bouées sur son passage et les expulsant violemment hors du bassin.





Si le premier bilan ne faisait état que de 10 blessés, les autorités chinoises ont indiqué que 44 personnes avaient été touchées par cet incident, dont trois nécessitant une hospitalisation, pour des fractures et écorchures graves. Le parc aquatique a indiqué que l'incident avait été provoqué par une "défaillance mécanique". La piscine a ainsi été fermée sur demande des autorités, qui ont inspecté les lieux alors que le dysfonctionnement avait été réparé par le personnel du parc.