"Tu crois encore au Père Noël ?" Au téléphone, Donald Trump sème le doute chez un enfant de 7 ans

Une pensée pour les parents qui ont du passer un moment délicat juste après, surtout s'ils n'ont pas lu notre article pour savoir que dire à son enfant qui vient d'apprendre que le Père Noël n'existe pas. Beaucoup d'internautes ont ainsi reproché ce manque de tact à Donald Trump sur les réseaux sociaux. Pourtant, la question du président américain n'est pas totalement incongrue : d'après Béatrice Copper-Royer, psychologue spécialisée dans la clinique de l'enfant et de l'adolescent interrogée par FranceInfo, l'âge moyen auquel les enfants ne croient plus au Père Noël se situe "autour de six ou sept ans". Et il faudrait leur avouer avant "huit ans, grand maximum". Un âge où les enfants commencent à raisonner rationnellement, et à distinguer l'imaginaire de la réalité.