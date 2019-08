Tuerie de masse à El Paso : ce que l’on sait de Patrick Crusius, le principal suspect âgé de 21 ans

Vanessa Saenz, 37 ans, venue avec son fils de un an et sa mère, en faisait partie. Elle a expliqué sur Fox News avoir entendu "comme des feux d'artifices" alors qu'elle cherchait une place de parking. "J'ai vu un homme avec un T-shirt noir et un pantalon camouflage qui portait ce qui m'a semblé être un fusil. Il visait les gens et tirait directement sur eux. J'en ai vu trois ou quatre tomber à terre. »





A noter que la tuerie d'El Paso est, selon l'ONG Gun violence archive, la 249e depuis le début de l'année ayant touché au moins quatre personnes - chiffre retenu par les autorités pour parler de "tuerie de masse". Au total, en 2019, plus de 8700 personnes ont été tuées par armes à feu aux Etats-Unis et plus de 17.200 autres blessées.