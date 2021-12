Turquie : la grande casse des paquebots

Dès l'approche du site sur la petite route qui mène vers le front de mer, un fracas assourdissant et l'odeur âcre du plastique brûlé et de l'acier en fusion, et un décor d'apocalypse. Les chantiers de démolition navale d'Aliaga au nord d'Izmir en Turquie, où les cargos, les plateformes pétrolières et les grands paquebots viennent du monde entier pour mourir. Leurs fossoyeurs n'ont jamais fait d'aussi bonnes affaires.