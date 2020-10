Turquie : la guerre pour un empire

Avec les États-Unis et la Russie, l'Hexagone partage depuis 30 ans la responsabilité d'un organisme international chargé de ramener la paix au Haut-Karabakh. Raison pour laquelle Emmanuel Macron est intervenu dans le conflit qui y oppose les Arméniens et les Azerbaïdjanais. Mais aussi, c'est surtout parce qu'il y a urgence. Cette guerre illustre une fois de plus la haine farouche opposant musulmans et chrétiens dans cette région du Caucase, avec notamment le rappel lancinant du génocide arménien pérpétré en 1915 que le pays qualifie d'ailleurs de crime contre l'humanité. De plus, le développement du conflit peut dégénérer en un affrontement entre la Russie et la Turquie. Quelles en sont les raisons ? Quid de l'indépendance du Haut-Karabakh ?



