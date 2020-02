Turquie : un avion de ligne coupé en deux après une sortie de piste à l'aéroport d'Istanbul

L'avion est sorti de la piste à l'atterrissage et s'est brisé net en deux endroits distincts, une large fissure à l'arrière et surtout à l'avant. Le cockpit s'est détaché du reste de l'appareil. Plusieurs heures après l'accident, des dizaines de secouristes tentaient de désincarcérer les passagers encore bloqués. Cet avion compagnie aérienne Pegasus comptait 177 personnes à son bord.



