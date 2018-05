VIDÉO - Turquie : une brutale inondation frappe Ankara, l'eau emporte des dizaines de voitures

Des pluies diluviennes ont provoqué une inondation éclair samedi dans une partie de la capitale turque, Ankara. Si aucun mort n'est à déplorer, six personnes ont été blessées et les rues ont été transformées en torrents. Selon le média local Karar, un violent orage survenu vers midi dans le district de Mamak, dans l'est de la capitale, a déclenché ces fortes pluies.





"C'est une catastrophe naturelle. Il n'y a pas de perte de vie, mais il y a six blessés" et d'"importants dégâts matériels", a déclaré le maire d'Ankara Mustafa Tuna sur la chaîne d'information NTV. Le maire d'Ankara a ajouté qu'aucun habitant de la ville n'était porté disparu : "C'est un phénomène qui arrive une fois tous les 500 ans, personne n'a jamais vu une telle chose. C'est une situation extraordinaire, anormale".