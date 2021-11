Tutelle : Britney Spears enfin libre

Le tribunal de Los Angeles n'a pas dû voir cela très souvent : une foule vêtue de rose qui fête la fin d'une tutelle, la tutelle sous laquelle Britney Spears a été placée il y a treize ans. Une décision de justice comme une victoire pour les fans aussi : "Britney est enfin libre, on s'est battu pour ça, on est ravi et on veut qu'elle soit heureuse désormais", "ce n'est pas seulement l'histoire d'une pop star qui retrouve la liberté, c'est une question de droit de l'homme, de droit civique, de droit de la femme".